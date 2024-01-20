جورج عطالله: لسنا مع وحدة الساحات والتقاطع على أزعور لا يزال قائماً

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أكد النائب جورج عطالله أن التيار الوطني الحر مع أي حوار ينتج اسماً يجري انتخابه رئيسا للجمهورية والا فليفتح رئيس مجلس النواب نبيه بري ابواب المجلس لانتخاب الرئيس ولينتخب من ينتخب، مشيرا الى ان الثنائي الشيعي يعرقل انتخاب رئيس". ورأى ان التقاطع اسم جهاد ازعور لا يزال قائماً.



وقال عطالله في حديث للجديد

ان "نص الدستور العقيم يمنع اليوم انتخاب رئيس للجمهورية اذ وضع باب مجلس النواب بيد رئيسه كما ان هناك قدرة على فرط النصاب".



وشدد عطالله على ان "موقفنا واضح اننا لسنا مع ربط الساحات اذ لا يجوز ان يتحمل لبنان وحده وزر القضية الفلسطينية"، لافتا الى فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها.

وتابع: "الاسرائيلي اليوم ينتقل الى مرحلة التركيز على الاغتيالات علّه يستحصل على نصر معنوي بعد فشله بكل بنك الاهداف الذي وضعه ويحاول ان يدفع بمشكلته الداخلية الى الامام".