living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متى تلاقون التيار الوطني الحر ورئيسه لصنع الحل الرئاسي؟ جان بو شعيا

20
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


لم يحسم كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بمواقفه الملتبسة، ما ينتظر اللبنانيين في الداخل من تداعيات حرب غزّة على لبنان، حيث ربط المسارَين اللبناني والغزاوي، معبّرًا عن عجز غير مسبق لرجل يعتدّ أنّه يحافظ على مصير البلاد والعباد.
جاء كلام ميقاتي تجاوزًا لصلاحياته كرئيس لحكومة مستقيلة في ظلّ فراغ رئاسي، كما في تجاوزاته اللا محدودة في إدارة شؤون البلاد في ظلّ هذا الفراغ، فأكّد مرّة جديدة، بالتعاون مع عرّابيه، المسعى غير الجدّي لانتخاب رئيس للبلاد يساهم في انتظام مؤسّساتها ووقف التدهور الاقتصادي والسياسي والأخلاقي والقانوني فيها.

إنّ كلام ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء، وبعدها في قمّة دافوس، جاء وكأنّه صدى وتتمّة لحديث رئيس مجلس النواب حول حصر الرئاسة الأولى بمرشّح واحد أحد، فإذا به يغلق أبواب الحوار الخارجي والداخلي حول هذا الموضوع، وكأنّي به يقول : "الأمر لي"، بدلًا من القائد الممدَّد له الذي يعتبر رئيس المجلس بأنّه أخذ حصّته في التمديد، وبذلك يكون قد قطع الطريق عليه كمرشّح جدّي للرئاسة يحاول تسويقه بعض الداخل وبعض القوى الخارجية، الإقليمية منها والدولية.
هكذا ينحصر الجهد الجدّي لإيجاد مخارج في السياسة والنتخاب رئيس على مستوى المرحلة بالتيار الوطني الحرّ ورئيسه، الذي يقول لا حيث يجب ونعم حيث يجب، ويشاكس بحقّ فيعترض على مراسيم غير شرعية من هنا، وتمديد وتعيين من هناك، يتحرّك ويأخذ المبادرات ويرفع صوته الصارخ في بريّة السياسيين الآخرين، يمارَس عليه الترهيب حينًا والترغيب أحيانًا، لكنّ المبادئ تبقى المبادئ ولكنّه لا يساوم على حقوق فئة مستضعفة من المجتمع اللبناني، ولا ينصاع للمسّ بالقوانين والدستور، غير آبه لربح أو خسارة.
بالمقابل، يذهب فريق يبشّر بالمبدئية ويتصرّف بعكسها، مع حلفائه، ويتّهم رئيس التيار بالتعطيل فيضلّل جمهوره ليحقّق مطامع شخصانية تنمّ على كيدية سياسية، أدّت إلى تدمير لبنان وتمزيق جيشه الوطني وتهميش حقوق المسيحيين، خلال الحرب، وبعدها منذ اتّفاق الطائف إلى يومنا، عكس سياسة التيار الوطني الحرّ الذي يضحّي بالغالي والنفيس لبناء الدولة حتى ولو أتى ذلك على حساب مصالحه السياسية.
إذن، في ظلّ ما تشهده البلاد من تهديدات أمنية وأزمات داخلية على المستويات كافّة، يذهب فريق سياسي للتمسّك بمرّشحه، ويتابع فريق آخر ممارسة كيديته السياسية واتّهاماته ومزايداته، وفريق ثالث لا يغيّر عادته بالشراء نهارًا والبيع ليلًا، بدل من الانفتاح والحوار لكسر الجمود في الاستحقاق الرئاسي ومواكبة مساعي الخماسية لاجتراح الحلول وإدارة شؤون البلاد والعباد، فتتحقّق المصلحة العامّة، وتكون قيامة لبنان.
الوضع في الجنوب متفجّر، مساعٍ لإبعاد شبح الحرب عن لبنان وتوسيعها إلى المنطقة، تطبيق القرار 1701، مفاوضات علنية وسرّية لترسيم الحدود البرّية، كلّها ملفّات تشكّل محور الحراك السياسي الخارجي نحو الداخل اللبناني، وكأنّ الاستحقاق الرئاسي أصبح ملفًّا ثانويًا، مرتبطًا بمصير ونتائج الحرب في غزّة. فمتى يتّعظ السياسيون في بلادي ويضعون خلافاتهم جانبًا ويلاقون التيار الوطني الحرّ لإعادة لبنان إلى وضعه كبلد سيّد، حرّ، مستقلّ؟

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   