إحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاغون الى القاهرة...في مطار بيروت

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في المطار، انه "في إطار تصديها لمحاولات تهريب الممنوعات عبر مطار رفيق الحريري الدولي ورغم القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها شاشات المغادرة و الوصول في المطار ونظام تفتيش الحقائب الذي سارعت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة في المطار، سواء جهاز امن المطار و الأمن العام و المديرية العامة للطيران المدني الى وضع خطة بديلة للحؤول دون احداث اي فوضى.

تواصل فصيلة التفتيشات في المطار تصديها لمحاولات تهريب الممنوعات ولا سيما المخدرات عبر المطار والتي يبتكر المهربون يوميا اساليب جديدة لإنجاح عملياتهم، وفي هذا الإطار تمكنت هذه الاخيرة من إحباط محاولة لتهريب كمية من الكبتاغون قدرت بحوالى عشرة كيلوغرامات كانت مجموعة من ثلاث أشخاص من التابعية السورية يحاولون تهريبها الى القاهرة ليل امس حيث كانوا يخبئون تلك الممنوعات على شكل معلبات مواد غذائية".