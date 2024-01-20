قصف وطيران استطلاعي.. كيف كان حال الجنوب ليلًا؟

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، ان العدو الإسرائيلي اطلق مساء امس نيران رشاشاته الثقيلة على محيط بلدتي رامية وعيتا الشعب من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، كما قصفت مدفعيته الثقيلة قبيل السا عة التاسعة مساء بعشرات القذائف اطراف بلدات رامية والناقورة وجبلي اللبونة والعلام والضهيرة ترافق ذلك مع غارات نفذها الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة عيتا الشعب .

واللافت طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم كثافة الطيران الاستطلاعي المعادي فوق مجرى نهر الليطاني وفوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف منطقة صور والساحل البحري، وكانت طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين.