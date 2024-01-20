عناوين الصحف ليوم السبت 20 كانون الثاني 2024

الأخبار
- أميركا – "إسرائيل": "بيبي" تحوّل إلى عقبة؟
- باسيل: لن أنتخب فرنجية في أي وقت
- "خطة" نتنياهو لليوم التالي: حرب إسمية... وترحيل بالمعاناة
البناء
- حزب الله: جهوزيتنا لصدِّ العدوان لا بداية لها ولا نهاية لها
- واشنطن تعترف بفشل ردع اليمن واكتشاف أماكن الأسرى
- اليمن يردّ بالملايين في 14 مدينة على الحرب الأميركية
اللواء
- البنتاغون على خط خلافات "كابينيت الحرب": الخروج من المأزق بإبعاد نتنياهو
- منتدى دافوس الدولي و7 اكتوبر 73 و7 اكتوبر 2023
- الاحتلال يفاتح واشنطن بـ"عملية واسعة".. وحزب الله يتوعد بالصفعة الكبرى!
نداء الوطن
- "الخماسية" توحّد مواقفها والمواصفات وتسعى إلى فصل الرئاسة عن غزّة
- شربل يقرع الأجراس... أوقفوا طبول الحرب
الديار
- تباين ــ "إسرائيلي" لا يتعدى الكلام وواشنطن لم تقم بأي إجراء عملي
- لا انتخابات رئاسية رغم اللجنة الخماسية والوطني الحر: لم ننتخب رئيسًا بزمن السلم فكيف بأيام الحرب
- غالانت بحث وأوستن تطوّرات الحرب ووفد من حماس في موسكو
الجمهورية
- جمود الداخل ينتظر كسره من الخارج
- الراعي: لبنان بلد القديسين وليس الحرب
- في غياب أي مبادرة حكومية: مصير الودائع بيد المودعين