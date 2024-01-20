عناوين الصحف ليوم السبت 20 كانون الثاني 2024

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الأخبار

- أميركا – "إسرائيل": "بيبي" تحوّل إلى عقبة؟

- باسيل: لن أنتخب فرنجية في أي وقت

- "خطة" نتنياهو لليوم التالي: حرب إسمية... وترحيل بالمعاناة

البناء

- حزب الله: جهوزيتنا لصدِّ العدوان لا بداية لها ولا نهاية لها

- واشنطن تعترف بفشل ردع اليمن واكتشاف أماكن الأسرى

- اليمن يردّ بالملايين في 14 مدينة على الحرب الأميركية

اللواء

- البنتاغون على خط خلافات "كابينيت الحرب": الخروج من المأزق بإبعاد نتنياهو

- منتدى دافوس الدولي و7 اكتوبر 73 و7 اكتوبر 2023

- الاحتلال يفاتح واشنطن بـ"عملية واسعة".. وحزب الله يتوعد بالصفعة الكبرى!

نداء الوطن

- "الخماسية" توحّد مواقفها والمواصفات وتسعى إلى فصل الرئاسة عن غزّة

- شربل يقرع الأجراس... أوقفوا طبول الحرب

الديار

- تباين ــ "إسرائيلي" لا يتعدى الكلام وواشنطن لم تقم بأي إجراء عملي

- لا انتخابات رئاسية رغم اللجنة الخماسية والوطني الحر: لم ننتخب رئيسًا بزمن السلم فكيف بأيام الحرب

- غالانت بحث وأوستن تطوّرات الحرب ووفد من حماس في موسكو

الجمهورية

- جمود الداخل ينتظر كسره من الخارج

- الراعي: لبنان بلد القديسين وليس الحرب

- في غياب أي مبادرة حكومية: مصير الودائع بيد المودعين