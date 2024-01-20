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أسرار الصحف ليوم السبت 20 كانون الثاني 2024

20
JANUARY
2024
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البناء

دعا خبير في الشؤون الاستراتيجية إلى الانتباه إلى أن كلّ ساحات الصراع التي تخوض فيها "إسرائيل" حروبًا هي أراضٍ محتلة عام 1967 وبالرغم من أن انتصار المقاومة فيها يشكل هزيمة استراتيجية إلا ان التهديد الوجوديّ يبقى من جبهة لبنان حيث مناطق الحرب هي شمال الأراضي المحتلّة عام 1948 التي تأسس عليها الكيان بمؤسساته الاقتصادية والسكانية والعسكرية، وفيها أقام المستوطنون الآتون من الغرب الذين يديرون قلب الكيان في غوش دان، وأمن هذه المنطقة بات بيد حزب الله ولا تغيّر من هذا الوضع إقامة دولة فلسطينية على الأرض المحتلّة عام 67 لأن حزب الله لن يعترف بالكيان.


قال أحد مسؤولي الجمعيات الغربية المنشأ المناهضة للصهيونية في أوروبا إن ما جرى في سويسرا من رفع دعوى جنائية بحق رئيس كيان الاحتلال ليس حدثًا عابرًا ولا هو نهاية المطاف بغضّ النظر عن مسار الدعوى لأن الجمعيات المعنية سوف تتولى في بلادها تكرار إقامة دعاوى مشابهة وملاحقة كلّ مسؤولي الكيان الذين يقومون بزيارات إلى الدول الغربية. وإذا أدى ذلك إلى الامتناع عن الزيارات فهو نوع من الحصار والعزل وإذا تسبب بانطلاق دعوى واحدة في مسار قضائي بعدما تغيّر المناخ جذريًا في الرأي العام الغربي في النظر للكيان وجرائمه بما في ذلك الجسم القانوني، فسوف يكون بداية العقاب.

اللواء


تمرّ العلاقات بين بلدين مشرقيَّين متجاورين بأسوأ مراحلها على خلفية تهريبات وقصف، جزء منه يبقى خارج دائرة التداول!


حسب جهات متابعة فإن الوزراء يتصرفون في وزاراتهم، بصرف النظر عن أنّ الحكومة تصريف الاعمال فقط بصلاحيات غير مسبوقة، وكل يتصرف على هواه مع بطانته.


استبق المودعون توجهات جديدة لحاكمية المركزي قد يفصح عنها، قبل حلول الشهر المقبل.

 

الجمهورية

أعربت مرجعية روحية عن إنزعاجها من مبادرة البعض إلى طرح موضوع انتخابات بعض الهيئات المدنية التي تعنيها وعلقت: "الهيئة ما عندهم شغل عم يتسلّو عا بكير".


ما زال مسؤول كبير يُكرّر في مجالسه أنّ انتخاب رئيس الجمهورية سيحصل في وقت قريب وقال لأحد زواره: "أنا هون وانت هون، قرّب عيد الفطر، ويمكن الرئيس قبل العيد".


لخّص أحد المسؤولين لقاءه بأحد الموفدين وقال: "ما قاله عن غزّة وجرائم "إسرائيل" أقسى مما أقوله أنا شخصيًا".

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