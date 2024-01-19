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الدفاع المدني في علما الشعب تسلم من الكتيبة الفرنسية مولد كهرباء ومعدات اطفائية(صورة)

19
JANUARY
2024
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سلمت الكتيبة الفرنسية العاملة في اليونيفيل - "قوة الاحتياط"، مركز الدفاع المدني في بلدة علما الشعب الحدودية الذي يلعب دورا كبيرا في عمليات إطفاء الحراق ونقل المصابين، هبة عبارة عن مولد كهربائي بقوة 100 KVA لتزويد البلدة بالكهرباء ومعدات للحماية الشخصية (معدات للإطفاء) ومستلزمات لسيارات الإطفاء ونظام الطاقة الشمسية، وذلك في احتفال أقيم في "اوتيل علما فيردي"، في حضور قائد الكتيبة الفرنسية، قائد قوات الإحتياط العقيد لو روي، مسؤول مكتب الخدمات الانسانية في الكتيبة النقيب إستيل، راعي أبرشية علما الشعب المارونية الأب مارون غفري، نائب رئيس البلدية وليام حداد، رئيس مركز الدفاع المدني خالد قريطم، مدير علما فيردي ميلاد عيد والمختارة زهر طوبيا وعدد من الاهالي.

بعد النشيد اللبناني ونشيدي الفرنسي والامم المتحدة، قال العقيد لو روي: "ان قوة الاحتياط الفرنسية في اليونيفيل تقدم مولدا كهربائيا للبلدة وطاقة شمسية ومعدات للدفاع المدني والبلدية، وهذا يؤكد أهمية هذه المبادرة تجاه ابناء بلدة علما الشعب المحرومين من الكهرباء منذ بدء الاحداث في الجنوب".

أضاف :"ان القوة الفرنسية في اليونيفيل تلتزم حماية السكان، وهي دائما إلى جانب أولئك على الخطوط الأمامية"، ولفت الى ان "للمبادرة التي تم تنفيذها في علما الشعب أهمية رمزية كبيرة، وتستمر القوة الفرنسية في دعم القوات المسلحة اللبنانية في مهمتها المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار والأمن وخصوصا في جنوب لبنان".

 واشار الى ان "هذا العمل الإنساني والتضامني يؤكد الالتزام الاستثنائي الذي تبديه قوة الاحتياط الفرنسية للسكان في الظروف الصعبة"، شاكرا للبلدية والاهالي حفاوة الاستقبال.

حداد

والقى حداد كلمة باسم البلدية، نقل فيها شكر غفري على "المبادرة النبيلة ووقوف الكتيبة الفرنسية إلى جانب السكان المحليين وتقديم المساعدة للمجتمع المدني".

قريطم

وختاما، ثمن قريطم "الجهود الفرنسية المتمثلة بتقديم الدعم للدفاع المدني في مركز علما الشعب".

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