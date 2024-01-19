لحود دعا من برلين الى احتضان المزارع اللبناني وفتح الاسواق امام منتجاتنا

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شارك المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في المانيا عبدو مدلج ، في المنتدى العالمي ال16 للأغذية والزراعة والاسبوع الاخضر الدولي لعام 2024 في برلين - المانيا، في حضور وزارات الزراعة من مختلف انحاء العالم والمنظمات الدولية.



وكان عرض خلال اجتماعات المسؤولين الكبار للقطاع الزراعي في العالم واللجان الفنية، لأوضاع القطاع الزراعي والغذاء والأمن الغذائي ومكافحة الجوع في دول العالم والانظمة الغذائية المقاومة للازمات وللمناخ والصديقة للتنوع البيولوجي وتعزيز الانتاج المستدام والسيادة الغذائية وتعزيز سلاسل الامداد المستدامة والقادرة على الصمود، وتحسين التعاون بين الدول من أجل الغذاء العالمي المستدام.



وعرض لحود في المنتدى لأوضاع القطاع الزراعي في لبنان وتداعيات حجم عدد النازحين على الزراعة والامن الغذائي في لبنان وتداعيات الازمة الاقتصادية على المزارعين وارتفاع اسعار الطاقة ومسلتزمات الانتاج الزراعي من الادوية واللقاحات البيطرية والاسمدة والبذار والمواد العلفية.



كما عرض للمهام التي تقوم بها وزارة الزراعة في مجال الانتاج الزراعي النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي والارشاد والتعليم والثروة الحرجية.



وتمنى لحود على وزارات الزراعة في العالم وعلى المنظمات الدولية "احتضان القطاع الزراعي في لبنان ودعم البنى التحتية والبرامج والمشاريع وفتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بغية صمود المزراعين وإدخال العملة الصعبة".



اجتماع مع السفير أديب

وعقد لحود اجتماعا تنسيقيا مع سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب والملحق الاقتصادي عبدو مدلج، شكر خلاله أديب وفريق عمل السفارة ومدلج على جهودهم لتحضير مشاركة لبنان في المنتدى ولفتح الاسواق في المانيا أمام الانتاج الزراعي اللبناني خلال السنوات الماضية. وتم عرض كيفية متابعة التعاون بين وزارة الزراعة وسفارة لبنان في المانيا والانتشار اللبناني في المانيا لزيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية الى الاسواق الالمانية.