وزير العدل زار الراعي في بكركي.. وتشديد على ضرورة الاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية

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استقبل غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم وزير العدل القاضي هنري خوري وبحث معه في المستجدات على الصعيدين الوطني والقضائي.

و جرى خلال إللقاء استكمال البحث في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية الذي بحثه الطرفان في بكركي قبل اسبوع ، وعرض وزير العدل على غبطته المواد الدستورية التي تفرض احترام الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية والتي يجري تخطيها . وأعرب الوزير خوري عن ثقته بان يعمل غبطة البطريرك بحكمته على معالجة هذه الاوضاع بمجملها مع المعنيين .

كما بحث الوزير مع غبطته ضرورة الاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية لما لهذا الملف من اهمية أمام ما يجري من متحولات على الساحة الإقليمية وكي لا يكون لبنان بنداً على طاولة المفاوضات بل ان يكون ممثلاً وفاعلاً بوجود رئيس يمثّل ويعزِّز سيادته .

هذا وقد استبقى غبطته وزير العدل على مائدة الغداء..