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"بطريقة احتياليّة"... قوى الأمن توقف سارق في عرمون!

19
JANUARY
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامّـة، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السّرقة بطريقة احتياليّة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة بطريقة احتياليّة تستهدف المواطنين وأصحاب المحال التّجاريّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة".

وأردف البلاغ، "نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت هذه الشّعبة الى تحديد هويّته، ويدعى: ق. خ. (من مواليد عام 1987، مكتوم القيد)".

وتابع، "بتاريخ 9-1-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في عرمون. وبتفتيشه ضبطت بحوزته كميّةً من حشيشة الكيف".

وأشار البيان، الى أنه، "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة بطريقة احتيالية طالت مواطنين وأصحاب محال تجاريّة في مناطق الجنوب، جبل لبنان، بيروت، بعلبك والشّمال، فكان يطلب تصريف مبلغٍ ماليٍّ، وأثناء ذلك يُقدم على سرقة جزءٍ من المبلغ من يد الضّحيّة".

وختم: "أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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