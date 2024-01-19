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مصلحة الأرصاد الجوية تكشف: هل من عاصفة ثلجية؟!

19
JANUARY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل محدود على الجبال و في الداخل، مع ضباب محلي على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها  الموسمية لهذا الشهر حتى مساء الاثنين، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز شمال تركيا .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة،  وفي زحلة بين 3 و 13درجة.
تنفي مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة في 20 الحالي و21 منه، وتدعو المواطننين الى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل ، مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية كما يتكون مع ضباب على المرتفعات.

السبت:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل محدود على الجبال و في الداخل ، مع ضباب محلي على المرتفعات .

الأحد:  غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الساحل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة واحتمال طبقات خفيفة من الغبار .

الإثنين:  غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الساحل ، مع انخفاض في نسبة الرطوبة واحتمال طبقات خفيفة من الغبار .

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 17 درجة،  في الداخل من 5 إلى 21 درجة. 
-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية متقلبة ضعيفة احيانا، سرعتها بين 10  و 30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 55 و 85 %.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 21 درجة 
-الضغط الجوي:   767 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6،42
-ساعة غروب الشمس: 16،57

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