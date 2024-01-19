التصعيد الإسرائيلي وإعادة إعمار سوريا بين المقداد ولافروف في موسكو

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بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدداً من القضايا الدولية والإقليمية ومسألة التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه “تم إيلاء اهتمام خاص لموضوع التصعيد المستمر للوضع في الشرق الأوسط، وشدد الوزيران على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية الحادة لسكان القطاع”.

وأضاف البيان: إن الوزيرين ناقشا القضايا المتعلقة بالوضع في سورية بما في ذلك إعادة الإعمار بعد الحرب، والالتزام بمبادئ احترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وحول المسائل الملحة لمواصلة تعزيز الشراكة السورية الروسية متعددة الأوجه أوضح البيان أنه تم تنسيق عدة خطوات عملية لصالح زيادة التعاون المتبادل في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على عدم جواز الأعمال العدوانية والاستفزازية في المنطقة، والتي تؤدي إلى توسيع المواجهة العسكرية إلى الدول.