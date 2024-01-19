تحليق مستمر للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حتى ساعات الصباح الأولى

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استمر تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليل الفائت وحتى صباح اليوم الجمعة، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، وواصل الجيش الإسرائيلي إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق مساء امس الخميس، عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف الناقورة والضهيرة وعلما الشعب، فيما التزمت قوات اليونيفيل مراكزها، وأطلقت صفارات الانذار اكثر من مرة خلال تعرض المنطقة للقصف.

وتزداد حال السكان في القرى المتاخمة للخط الازرق صعوبة، في ظل استمرار القصف المعادي، وحاول عدد من المزارعين العمل في الحقول وبخاصة زراعة شتول التبع، الا ان الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاههم لمنعهم من متابعة العمل.

ويزداد عدد النازحين مع توسع رقعة التعديات.

وسقطت صباح اليوم، قذيفتان على كفركلا.