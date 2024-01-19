روسيا اليوم: "المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا والعراق

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روسيا اليوم: أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الخميس استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا والعراق، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو".

وصدر عن المقاومة الاسلامية في العراق بيانان جاء فيهما:

- "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

- "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر يوم الخميس، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة هيمو المحتلة والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".