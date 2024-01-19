عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 كانون الثاني 2024

الأخبار: إسرائيل رهينة التخبط
انفجار المعركة بين ورثة الحريري في قوى الامن: عماد عثمان ينكّل بفرع المعلومات
الموازنة: عودة إلى زمن السنيورة
نداء الوطن: إسرائيل تعلن الاستعداد لتدهور الوضع على الحدود مع لبنان
"الحزب" يرفض طلباً أميركياً بالانسحاب وميقاتي يؤازره: "حرب غزة أولاً"
البناء: أنصار الله يتسبّبون بإحباط في واشنطن مع تصاعد ضرباتهم ضد السفن المخالفة / هآرتس: 50 ألفاً من الجيش خارج الخدمة… ورئيسة بلدية حيفا: الآلاف سيُقتلون/ واشنطن تنتظر كلمة الفصل لجيش الاحتلال لصفقة تنهي الحرب برأس نتنياهو
اللواء: تهديدات «عضِّ الأصابع» جنوباً لم تُسقط خيار الدبلوماسية
بخاري يبدأ المشاورات مع سفراء الخماسية.. ودريان يطالب المجلس النيابي بالتعاون
النهار: "الخماسية" تتهيأ مجدداً لـ"حقل الألغام" اللبناني
الجمهورية: تنسيق دبلوماسي يسبق الحراك الرئاسي
ما هي فرص فصل الرئاسة عت غزة؟
l'orient le jour: Quand Mikati consacre l' « unité des fronts » avec le Hezbollah