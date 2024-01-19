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عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 كانون الثاني 2024

19
JANUARY
2024
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الأخبار: إسرائيل رهينة التخبط

انفجار المعركة بين ورثة الحريري في قوى الامن: عماد عثمان ينكّل بفرع المعلومات
الموازنة: عودة إلى زمن السنيورة

 

 

 

نداء الوطن: إسرائيل تعلن الاستعداد لتدهور الوضع على الحدود مع لبنان
"الحزب" يرفض طلباً أميركياً بالانسحاب وميقاتي يؤازره: "حرب غزة أولاً"

 

 

 


البناء: أنصار الله يتسبّبون بإحباط في واشنطن مع تصاعد ضرباتهم ضد السفن المخالفة / هآرتس: 50 ألفاً من الجيش خارج الخدمة… ورئيسة بلدية حيفا: الآلاف سيُقتلون/ واشنطن تنتظر كلمة الفصل لجيش الاحتلال لصفقة تنهي الحرب برأس نتنياهو

 

 

 


اللواء: تهديدات «عضِّ الأصابع» جنوباً لم تُسقط خيار الدبلوماسية
بخاري يبدأ المشاورات مع سفراء الخماسية.. ودريان يطالب المجلس النيابي بالتعاون

 

 

 

 

النهار: "الخماسية" تتهيأ مجدداً لـ"حقل الألغام" اللبناني

 

 

 


الجمهورية: تنسيق دبلوماسي يسبق الحراك الرئاسي
ما هي فرص فصل الرئاسة عت غزة؟

 

 

 


l'orient le jour: Quand Mikati consacre l' « unité des fronts » avec le Hezbollah

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