عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 كانون الثاني 2024

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الأخبار: إسرائيل رهينة التخبط

انفجار المعركة بين ورثة الحريري في قوى الامن: عماد عثمان ينكّل بفرع المعلومات

الموازنة: عودة إلى زمن السنيورة





نداء الوطن: إسرائيل تعلن الاستعداد لتدهور الوضع على الحدود مع لبنان

"الحزب" يرفض طلباً أميركياً بالانسحاب وميقاتي يؤازره: "حرب غزة أولاً"



البناء: أنصار الله يتسبّبون بإحباط في واشنطن مع تصاعد ضرباتهم ضد السفن المخالفة / هآرتس: 50 ألفاً من الجيش خارج الخدمة… ورئيسة بلدية حيفا: الآلاف سيُقتلون/ واشنطن تنتظر كلمة الفصل لجيش الاحتلال لصفقة تنهي الحرب برأس نتنياهو



اللواء: تهديدات «عضِّ الأصابع» جنوباً لم تُسقط خيار الدبلوماسية

بخاري يبدأ المشاورات مع سفراء الخماسية.. ودريان يطالب المجلس النيابي بالتعاون

النهار: "الخماسية" تتهيأ مجدداً لـ"حقل الألغام" اللبناني



الجمهورية: تنسيق دبلوماسي يسبق الحراك الرئاسي

ما هي فرص فصل الرئاسة عت غزة؟



l'orient le jour: Quand Mikati consacre l' « unité des fronts » avec le Hezbollah