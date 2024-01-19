أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 كانون الثاني 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يؤكد مصدر دبلوماسي أن حجم التشابك في المصالح الاقتصادية والتشارك في ملفات سياسية وأمنية عديدة سوف يسمح لإيران وباكستان باحتواء أزمة القصف المتبادل ويبدو أن القصف الإيراني لمواقع جيش العدل تم بغض نظر باكستاني على خلفية التسليم بالعجز عن ملاحقتهم، بسبب الضغوط الأميركية والرد المحسوب جاء لحفظ ماء الوجه على قاعدة أن القصف الإيراني محرج لباكستان من الزاوية السيادية وللعلاقة مع الأميركيين، وأشار المصدر إلى اعتماد باكستان على إيران في الكهرباء والغاز والمشتقات النفطية.



كواليس

لاحظت مصادر أمنيّة ارتفاع عدد هجمات أنصار الله على السفن المخالفة للإجراءات اليمنية بمنع عبور السفن الإسرائيلية والسفن المتوجّهة إلى موانئ كيان الاحتلال بعد الضربات الأميركية لليمن. وقالت المصادر لا نعرف ما اذا كان السبب توريط أميركا لسفن تطالها الإجراءات اليمنية عبر تطمينات موهومة فكانت المفاجأة بالاستهداف اليمني او ان اليمنيين صاروا أكثر تشدداً بعد الغارات منعاً لسوء الفهم واعتبار المرونة ضعفاً أم أن اليمن أدرج السفن الأميركية على لائحة المنع بمعزل عن وجهتها وحمولتها؟

اللواء: أسرار

لغز

تبيَّن لأعضاء في جمعيات المودعين ان ما يطرح لجهة إعادة الودائع تحت الـ100 الف دولار يمتد الى سنوات، وبصيغ مبهمة، على الرغم من عدم الانتهاء من وضعها..

غمز

انتقدت مصادر تصريحات وزير سيادي في ما خص تقديم مساعدات لجهة الحؤول دون مغادرة النازحين الى بلدان أوروبا، في وقت يعاني فيه لبنان من صعوبات مالية وتوظيفية جمة..



همس

أُحيط موضوع لقاء مسؤول كبير مع دبلوماسي أجنبي رفيع بالتباس، إذ دار نقاش حول ما اذا كان حصل أم لا، وكيف!

نداء الوطن: خفايا

تلقّى الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة نصيحة من أحد المقرّبين منه، بضرورة التفكير مجدّداً بعقد صفقة مع الأميركيين لتأمين حمايته على المدى البعيد.

يتحضّر عدد من المغتربين لا سيّما ممّن كانت لهم مساعدات لأهالي بلداتهم إبّان أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية الأخيرة من المنية وعكار لدخول معترك الانتخابات البلدية المقبلة، بشكل شخصي أو عبر أشخاص محسوبين عليهم.