حمدان زار رئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية في لبنان على رأس وفد من الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون

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زار العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على رأس وفد من الهيئة، رئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية في لبنان الأب أندراوس الأنطوني، في مقر الكنيسة القبطية في بيروت بحضور الاستاذ عبدالله مسلم محامي الكنيسة القبطية ، وقدموا التهاني بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

أكد العميد مصطفى حمدان أهمية الدور الوطني لأهلنا الأقباط في لبنان، مثمناً المواقف التاريخية لبابوات الكنيسة القبطية الأورثودكسية، على صعيد الواقع العربي، واليوم استكمالاً لهذا النهج المبارك يبرز الدور المركزي الفعال، في لم الشمل الوطني، ودعم قضايا الأمة القومية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما أشاد حمدان بالتقدير الكبير والاستقبال الوجداني لأهلنا الأقباط في قداس الميلاد لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يظهر شكلاً ومضموناً تماسك الواقع الوطني المصري، وحرص الجميع على حفظ مصر المحروسة من كل الأخطار التي تتعرض لها.

بدوره شكر الاب أندراوس الأنطوني المرابطون عاطفتهم النبيلة تجاه الكنيسة القبطية، مؤكداً على دور اللبنانيون الأقباط الإيجابي، في حفظ لبنان وطناً لجميع أبنائه.

شدد الأنطوني على أهمية الدور الجامع للكنيسة القبطية في مصر، على رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الحريص على كل أبناء مصر والتفاعل الدائم لصالح القضايا العربية وفي مقدمتهم قضية فلسطين.