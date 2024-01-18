حرفوش يطالب البرلمان البريطاني بالضغط على إسرائيل لتتوقف عن الادعاء أن لبنان لها

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في إطار زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حلّ رئيس منظمة التنوع والحوار الأوروبية عمر حرفوش ضيفاً في البرلمان البريطاني ملبياً دعوة النائبة الشهيرة نيكولا ريتشاردز، وهي النائبة التي لديها تأثير كبير على الحكومة البريطانية.

وفي بداية الاجتماع، عرفت نيكولا بعمر حرفوش أنه سياسي وناشط في مجال حقوق الانسان ورجل أعمال ومؤلف موسيقي، وذكرت أبرز إنجازته في مكافحة الفساد، اضافة إلى نشاطه في دعم حقوق الإنسان والتعليم والبيئة.

ثم تحدث حرفوش عن مشروعه وأعماله ورؤيته للبنان ومشروعه بناء جمهورية لبنان الثالثة، وتطرق إلى الملف الأهم وهو الحرب بين حزب الله وإسرائيل واحتمال توسع المعارك إلى كل لبنان.

ولفت حرفوش الى أن الحكومة الإسرائيلية تتحضر للهجوم على لبنان بعد انتهاء حرب غزة بهدف القضاء على حزب الله، وأن الحكومة الإسرائيلية هددت بضرب مدينة بيروت، الأمر الذي يرفضه حرفوش على اعتبار أن بيروت مدينة جميع اللبنانيين.

وأشار ايضاً إلى أن اعضاءاً في الحكومة الإسرائيلية ومحللين وصحفيين اسرائيليين يزعمون أن الأراضي اللبنانية هي ملك إسرائيل ويطالبون باستردادها، معتبراً حرفوش، أن هذا الأمر خطير ومرفوض، ومن المستحيل أن يصبح الشعب اللبناني كما الفلسطيني من دون وطن وأرض".

وطالب حرفوش، الحكومة والبرلمان البريطاني بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن هذه الادعاءات الكاذبة لأن الأراضي اللبنانية هي ملك الشعب اللبناني حصراً.