حمدان مع وفد من المرابطون زار الكنيسة القبطية في بيروت مثمنا الدور الوطني والمواقف التاريخية

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زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان مع وفد من الهيئة، رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان الأب أندراوس الأنطوني، في مقر الكنيسة افي بيروت، في حضور المحامي عبدالله مسلم. وقدموا التهاني بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

وأكد حمدان في خلال اللقاء "أهمية الدور الوطني لأهلنا الأقباط في لبنان"، مثمناً "المواقف التاريخية لبابوات الكنيسة القبطية الأرثودكسية، على صعيد الواقع العربي، واليوم استكمالاً لهذا النهج المبارك يبرز الدور المركزي الفعال، في لم الشمل الوطني ودعم قضايا الأمة القومية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".

كما أشاد حمدان "بالتقدير الكبير والاستقبال الوجداني لأهلنا الأقباط في قداس الميلاد لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يظهر شكلاً ومضموناً تماسك الواقع الوطني المصري وحرص الجميع على حفظ مصر المحروسة من كل الأخطار التي تتعرض لها".

بدوره شكر الاب أندراوس الأنطوني المرابطون "عاطفتهم النبيلة تجاه الكنيسة القبطية"، مؤكداً على "دور اللبنانيين الأقباط الإيجابي، في حفظ لبنان وطناً لجميع أبنائه".

وشدد الأنطوني على "أهمية الدور الجامع للكنيسة القبطية في مصر، على رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الحريص على كل أبناء مصر والتفاعل الدائم لصالح القضايا العربية وفي مقدمهم قضية فلسطين".