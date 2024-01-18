على هامش زيارته قطر مولوي اجرى سلسلة لقاءات مع نظرائه العرب...وهذا ما عرضه مع نظيره الاردني!

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التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي على هامش زيارته الرسمية لقطر، نظيره الاردني مازن عبدالله هلال الفراية، وتم التطرق الى الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات.

وكانت مناسبة لعرض ما تقوم به الأجهزة الأمنية في البلدين لضبط عمليات التهريب ،خصوصا الى دول الخليج العربي، وتم التوافق على استكمال المحادثات في اقرب وقت.



كذلك تطرق مولوي مع نظيره التونسي كمال الفقي، الى التحضيرات الجارية لانعقاد اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس نهاية الشهر المقبل.



هذا عرض مولوي للتطورات الراهنة في المنطقة مع كل نظرائه في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، في دولة فلسطين زياد محمود هب الريح، وفي جمهورية اليمن إبراهيم علي أحمد حيدان.