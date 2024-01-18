بو صعب التقى سفير مصر ومدير جهاز المخابرات في قبرص: لمواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل الى حل لوقف الحرب

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، قبل ظهر اليوم في مكتبه في المجلس سفير مصر علاء موسى، وتناول البحث مجمل الاوضاع العامة على الساحة الداخلية ، وكذلك التطورات الاخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان .

وأشار بو صعب الى "ان فكرة فتح جبهة الحرب هي في غاية الخطورة، وان الحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية"، مشددا على "أهمية مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل الى حل لوقف الحرب والانتقال من بعدها الى المرحلة التي تلي وقف اطلاق النار في لبنان بما فيها ملف الترسيم البري".

ثم استقبل بو صعب مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات في قبرص تاسوس تزيونيس ترافقه سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو ومدير التحليل بانايوتيس كومناس حيث ناقش المجتمعون ملفات مشتركة بين البلدين .