سلام عن التقرير السنوي للجنة مراقبة هيئات الضمان: إنجاز مشهود للجنة الرقابة ولمبدأ الشفافية

كتب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على حسابه في منصة X:
بعد انقطاع لسنوات طويلة، تعود لجنة مراقبة هيئات الضمان الى نشر تقريرها السنوي، ما يبرهن على انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان.
والتقرير هو عن سنة ٢٠٢٢، يتضمن تقييما شاملا ووافيا لكل الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بقطاع التأمين في لبنان ويضيئ على الوضع المالي لشركات التأمين بالأرقام والوقائع.
وسينشر التقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة insurancecommission.gov.lb ليكون في متناول الرأي العام تطبيقا لمبدأ الشفافية وحرية الوصول الى المعلومات.
كما أنوه بجهود اللجنة التي أشرف عليها راهنا، فالتقرير هو ثمرة جهد بذله أعضاء اللجنة على امتداد عامين كاملين أظهروا فيه حرفية عالية، لذا وجب الثناء على انجازهم المشهود هذا.
وأشدد على ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة ما يسهم بطبيعة الحال في انتظام العمل الرقابي وحماية حقوق المواطنين وقطاع التأمين على حد سواء.