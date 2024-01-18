سلام عن التقرير السنوي للجنة مراقبة هيئات الضمان: إنجاز مشهود للجنة الرقابة ولمبدأ الشفافية

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كتب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على حسابه في منصة X:

‏بعد انقطاع لسنوات طويلة، تعود لجنة مراقبة هيئات الضمان الى نشر تقريرها السنوي، ما يبرهن على انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان.

‏والتقرير هو عن سنة ٢٠٢٢، يتضمن تقييما شاملا ووافيا لكل الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بقطاع التأمين في لبنان ويضيئ على الوضع المالي لشركات التأمين بالأرقام والوقائع.

‏وسينشر التقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة ⁦‪insurancecommission.gov.lb‬⁩ ليكون في متناول الرأي العام تطبيقا لمبدأ الشفافية وحرية الوصول الى المعلومات.

‏كما أنوه بجهود اللجنة التي أشرف عليها راهنا، فالتقرير هو ثمرة جهد بذله أعضاء اللجنة على امتداد عامين كاملين أظهروا فيه حرفية عالية، لذا وجب الثناء على انجازهم المشهود هذا.

‏وأشدد على ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة ما يسهم بطبيعة الحال في انتظام العمل الرقابي وحماية حقوق المواطنين وقطاع التأمين على حد سواء.