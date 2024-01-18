حرفوش لممثلي سفارات القرار في لندن: اللبنانيون لا يريدون الحرب

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لبى الرئيس الفخري لمنظمة التنوع والحوار الأوروبية عمر حرفوش دعوة المنظمة البريطانية الشهيرة HJS للقاء حواري يضم إلى جانب حرفوش ممثلين عن سفارات الدول الأجنبية، وكان حرفوش هو الضيف الرئيسي في اللقاء حيث وجهت اليه أسئلة الحضور عن مختلف الملفات التي تتعلق بلبنان والتطورات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.

شرح حرفوش للحضور ما انجزه في مجال مكافحة الفساد في لبنان، وعرض لبرنامجه جمهورية لبنان الثالثة الذي يقوم على استقلالية القضاء وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب والمساواة بين الرجل والمرأة، كما اشار إلى أن قانون الانتخاب في لبنان يمنع وصول الوجوه الجديدة المستقلة، لافتاً إلى أن الحل يكون عبر تغيير النظام السياسي الذي يمنع أي اصلاح او تغيير جدي.

وعن الصراع الدائر بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان، أكد حرفوش لممثلي الدول أن الحزب لم يوسع دائرة الحرب مع إسرائيل ليس خوفاً من التنديدات الأميركية والأوروبية، وليس لأنه عاجز عن خوض هذه الحرب، بل لأن حزب الله لا يسمح لأحد بأن يفرض عليه "رزنامة" هو لا يريدها، أي أن السيد حسن نصرالله وحزب الله لا يرى هذا التوقيت المناسب لشن حرب شاملة مع إسرائيل.

وأوضح حرفوش، أن الحرب مع حزب الله في لبنان تختلف عن الحرب مع حماس في قطاع غزة، اذ أن قوة الحزب تفوق قوة حماس العسكرية والتنظيمية، متمنياً حرفوش أن لا تتوسع الحرب على الإطلاق، لأن لبنان وشعبه لا يتحملون تداعيات هذه الحرب من دمار وقتل وتهجير، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية والمالية المزرية التي يمر بها لبنان.