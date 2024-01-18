حرفوش من البرلمان البريطاني: اللبنانيون لا يريدون الحرب..

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في إطار زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حلّ رئيس منظمة التنوع والحوار الأوروبية عمر حرفوش ضيفاً في البرلمان البريطاني ملبياً دعوة النائبة الشهيرة نيكولا ريتشاردز، وهي النائبة التي لديها تأثير كبير على الحكومة البريطانية.

وفي بداية الاجتماع، عرفت نيكولا بعمر حرفوش أنه سياسي وناشط في مجال حقوق الانسان ورجل أعمال ومؤلف موسيقي، وذكرت أبرز إنجازته في مكافحة الفساد، اضافة إلى نشاطه في دعم حقوق الإنسان والتعليم والبيئة.

ثم تحدث حرفوش عن مشروعه وأعماله ورؤيته للبنان ومشروعه بناء جمهورية لبنان الثالثة، وتطرق إلى الملف الأهم وهو الحرب بين حزب الله وإسرائيل واحتمال توسع المعارك إلى كل لبنان.

ولفت حرفوش الى أن اللبنانيين لا يريدون الحرب.