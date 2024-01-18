القصف الإسرائيلي يطال المنازل في كوكبا وحولا!

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أطلقت مسيرّة معادية صاروخًا على حديقة منزل وسط بلدة كوكبا، مخلفة أضراراً جسيمة في المنزل دون وقوع إصابات.



وسقطت قذيفة أطلقتها المدفعية الإسرائيلية بين المنازل في بلدة حولا مفرق حي المرج.



كما استهدف الجيش الاسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل بالقصف الدخاني والفسفوري الكثيف لسحب آلياته من المكان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد مشّط بعيد منتصف الليل، محيط موقع العباد العسكري المُطل على بلدة حولا، بواسطة الأسلحة الرشاشة الثقيلة، وقد سُمعت أصوات الرصاص بكثافة في المنطقة الحدودية.



تزامنا مع ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات جديدة، استهدفت تلة الحمامص وسهل مرجعيون، منطقة هورا والعزية في دير ميماس، كما أطلق القنابل المضيئة في أجواء سهل مرجعيون والقليعة وبرج الملوك.



وقد استمر القصف حتى ساعات الصباح الأولى.