ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية شديدة في 20 و21 من هذا الشهر؟

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة ما يلي: "الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها لهذا الشهر.

تنبيه: تنفي مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة في 20 الحالي و21 منه، وتدعو المواطنين الى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

الطقس المتوقع في لبنان: الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب عبى المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، واحتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية والمسائية شمالا.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.

السبت: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على الساحل، مع انخفاض في نسبة الرطوبة واحتمال طبقات خفيفة من الغبار".