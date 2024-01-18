عقل: احذروا، فالأوضاع قد تبدلت..!

A + A -

كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر منصة إكس وقال:

في خضم الغليان العسكري الإقليمي، على كل لبناني أن يدرك حجم المخاطر الداخلية المتمثلة في: الفراغ الدستوري، والانهيار المؤسساتي، ووجود النازحين واللاجئين، والانكماش الاقتصادي...

لا يجب أن نغفل عن خطر إسرائيل الذي يضاهي خطر #دولة_المافيا اللبنانية التي تتخذ من الفساد نهجاً.

أحذروا، فالأوضاع قد تبدلت، والذين غضوا الطرف وشاركوا في سرقة أموال المودعين اللبنانيين والعرب والمغتربين، عليهم ألا يتوهموا بأن هذه الجموع ستقف إلى جانب مسؤولين لبنانيين فاسدين.

أنتم، ستتحملون وزر كل دولار تمت سرقته، وسيشارككم ناخبوكم هذه المسؤولية.

لقد منعتم تحقيق العدالة وشرعتم Impunity،

لقد استغليتم ثقة الأوادم من كافة الانتماءات والجنسيات... وهم لن يغفروا لكم هذه الخيانة.