تصعيدٌ إسرائيلي.. ماذا يحصل جنوبي لبنان؟

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نفذّت مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، غارتين على بلدة كوكبا ومحيطها في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه قبالة بلدة عيتا الشعب على الاحراج المجاورة للبلدة.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليل حتى الصباح، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف نهر الليطاني، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.



وكان الجيش الإسرائيلي صعّد مساء أمس الأربعاء من اعتداءاته، حيث اغار الطيران على أطراف بلدة القليلة، ما ادى الى استشهاد مقاوم من حركة "حماس" وجرح اخرين بناء على بيان رسمي، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على قرى في القطاعين الغربي والاوسط وعلى جبل اللبونة وجبل العلام.