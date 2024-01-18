قبرص تطلب من قائد الجيش وقف النازحين

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علمت «نداء الوطن» أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال اجتماعه أمس بمستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصي Tasos Tzionis، تلقى طلباً من المسؤول القبرصي بزيادة الاجراءات لوقف تدفق النازحين من لبنان الى الجزيرة. فكان جواب العماد عون أنّ الجيش يبذل قصارى جهده على هذا الصعيد. كما طلب المسؤول القبرصي استئناف أعمال الترسيم البحري بين البلدين، فأجابه عون أنّ هذا الأمر في يد السلطة السياسية.

كما استقبل قائد الجيش المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جوانا فرونتسكا، والسفير المصري علاء الدين عبد المنعم محمد موسى. واستطلع الزائران حاجات الجيش في حال التوصل الى تطبيق القرار 1701، وضرورة وجود الجيش في الجنوب للقيام بدوره، وفقاً لهذا القرار.