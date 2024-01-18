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بري جاهز بشرط ...

18
JANUARY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تؤكد مصادر عين التينة لـ»الجمهورية» انّ رئيس المجلس نبيه بري وجّه دعوة مباشرة الى كل الاطراف المعنية بالملف الرئاسي، بأنّ «الظرف الحالي الذي تمر به المنطقة وما استتبعَه من تطورات على الجبهة الجنوبية، يوجِب ان نَتلقّف الفرصة لتحصين البلد وانتخاب رئيس الجمهورية، وهو على جهوزية دائمة لأيّ تحرّك من شأنه أن يكسر حلقة التعطيل، والشرط الاساس لذلك هو تجاوب كل الاطراف واستعدادهم لحسم الملف الرئاسي والتوافق على انتخاب رئيس».

 

وتلفت المصادر الى أنّ بري لا «يغيّب الملف الرئاسي عن لقاءاته التي يجريها، خصوصاً في محادثاته مع الموفدين والسفراء حيث يقارب هؤلاء موضوع الرئاسة من زاوية الضرورة المُلحّة للتعجيل بحَسمه وانتخاب رئيس، والرئيس بري يرحّب بأيّ مسعى خارجي يرمي الى إنهاء الازمة الرئاسية، وضمن هذا التوجّه بادرَ الى تشجيع القطريين على استئناف مسعاهم».

 

واذ اشارت المصادر الى وجود مرشح واحد حالياً مُعلن بشكل رسمي، هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فيما الآخرون لم يحسموا ترشيحاتهم بعد، خَلصت الى التأكيد على جهوزية الرئيس بري للدعوة فوراً الى جلسة انتخابية اذا ما لمس استعدادا صادقا من قبل الاطراف لتأمين نصاب انعقاد الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو في هذا السبيل أكد دعمه ومباركته لكل الحراكات التي تسعى الى تحريك المياه الرئاسية الراكدة، سواء عبر تحرّك النائب غسان السكاف الذي قال انه سيتحرّك بمبادرة جديدة، او تحرّك نواب الاعتدال الذين قالوا انهم بصدد تسويق مبادرة في هذا الخصوص».

الجمهورية
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