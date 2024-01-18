قناة عبرية تؤكد تلقي سكان شمال "إسرائيل" رسائل "مرعبة" من حزب الله

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روسيا اليوم: ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية اليوم الخميس أن سكان شمال إسرائيل يتلقون رسائل عبر "واتساب" من "حزب الله"، تتضمن مقاطع فيديو "مرعبة".

وتظهر مقاطع الفيديو مشاهد توثق الدمار والحرائق الناتجة عن النزاع الحالي، كما تحمل المقاطع رسالة مفادها أن هذه هي النتائج الطبيعية لاستمرار الجيش الإسرائيلي في الحرب.

ونشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني فجر اليوم الخميس ملخصا للعمليات التي نفذها ضد الجنود والمواقع الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيانه: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".