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قوات العشائر تأسر 6 مسلحين وقتل 6 آخرين من «قسد»

18
JANUARY
2024
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الوطن السورية: في ريف دير الزور الغربي، ذكرت مصادر عشائرية أن مقاتلي قوات العشائر العربية، شنوا أمس هجوماً كبيراً ومباغتاً ضد ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في منطقة الجنينة، وبالتحديد في بلدة حوايج البومصعة، تبع ذلك اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين.

 

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن مقاتلي العشائر استطاعوا أسر ٦ مسلحين من «قسد»، اقتادوهم إلى جهة مجهولة، بالإضافة إلى قتل ٦ مسلحين آخرين وجرح أكثر من ١٥ منهم، في تطور هو الأبرز خلال الشهر الأخير.

 

وأضافت: هاجمت قوات العشائر العربية أيضاً حواجز ونقاط «قسد» العسكرية في بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي، بالإضافة إلى تجمعات الميليشيات في بلدات ذيبان والكشكية والحوايج شرقي دير الزور عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، الأمر الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، ودفع مسلحيها في البلدة الأخيرة إلى إخلاء حواجزهم والهرب منها.

 

ولفتت إلى أن مقاتلي العشائر، هاجموا نقاطاً عسكرية لـ«قسد» في بلدة الباغوز أقصى جنوب شرق دير الزور، وتمكنوا من تدمير آليات عسكرية ومدافع ثقيلة وقتل وجرح عدد من مسلحي الميليشيات.

الوطن السورية
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