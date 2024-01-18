عناوين الصحف ليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024

الأخبار: إسرائيل: دراما اليوم التالي
حشد أوروبي في بيروت: اهتمام بمنع امتداد الحرب وبإبقاء النازحين السوريين
قادة العدو يهدّدون: احتمال الحرب يكبر
تقييم أوّلي لجبهة لبنان: فشل «الردع الفعّال»... وتل أبيب تلوذ بواشنطن
نداء الوطن: الفرنسيون يتحدّثون عن نافذة رئاسية من بوّابة التمديد العسكري
صواريخ "حماس" تُلحق لبنان بغزة وميقاتي يتذرّع بـ"لا جهوزية" الجيش
اللواء: جهوزية لبنانية للتفاوض.. بعد ردع إسرائيل عن الاعتداءات والتهديدات
برّي مستعد لملاقاة «الخماسية».. ولقاءات ميقاتي تشمل بلينكن وعبد اللهيان
البناء: واشنطن تلجأ بعد فشل غاراتها بردع أنصار الله إلى حرمانهم من الفيزا والحسابات المصرفية! / الحرس الثوري يكمل الضربات الصاروخية ويكشف عبر «الميادين» عن استهداف سفن «إسرائيلية» / نتنياهو أمام اللحظة الحرجة: انتهت مهمة هوكشتاين دون إبعاد المقاومة… وبرّي: نقل الليطاني أهون /
الجمهورية: الجنوب والرئاسة في إنتظار الموفدين
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية
النهار: تجدّد التحذيرات الدولية... ولا ربط بالرئاسة
l'orient le jour: Présidentielle : le quintette s'active, le tandem s'agite