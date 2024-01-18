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عناوين الصحف ليوم الخميس 18 كانون الثاني 2024

18
JANUARY
2024
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الأخبار: إسرائيل: دراما اليوم التالي

حشد أوروبي في بيروت: اهتمام بمنع امتداد الحرب وبإبقاء النازحين السوريين
قادة العدو يهدّدون: احتمال الحرب يكبر
تقييم أوّلي لجبهة لبنان: فشل «الردع الفعّال»... وتل أبيب تلوذ بواشنطن

 

 

 

نداء الوطن: الفرنسيون يتحدّثون عن نافذة رئاسية من بوّابة التمديد العسكري
صواريخ "حماس" تُلحق لبنان بغزة وميقاتي يتذرّع بـ"لا جهوزية" الجيش

 

 

 


اللواء: جهوزية لبنانية للتفاوض.. بعد ردع إسرائيل عن الاعتداءات والتهديدات
برّي مستعد لملاقاة «الخماسية».. ولقاءات ميقاتي تشمل بلينكن وعبد اللهيان

 

 

 

البناء: واشنطن تلجأ بعد فشل غاراتها بردع أنصار الله إلى حرمانهم من الفيزا والحسابات المصرفية! / الحرس الثوري يكمل الضربات الصاروخية ويكشف عبر «الميادين» عن استهداف سفن «إسرائيلية» / نتنياهو أمام اللحظة الحرجة: انتهت مهمة هوكشتاين دون إبعاد المقاومة… وبرّي: نقل الليطاني أهون /

 

 

 

الجمهورية: الجنوب والرئاسة في إنتظار الموفدين
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية

 

 

 

 

النهار: تجدّد التحذيرات الدولية... ولا ربط بالرئاسة

 

 

 


l'orient le jour: Présidentielle : le quintette s'active, le tandem s'agite

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