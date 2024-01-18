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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في دافوس، التقى الرئيس نجيب ميقاتي الامين العام للامم المتحدة غوتيريش وكُلاًّ من وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية انطوني بلينكن والخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان.



وفي معلومات «اللواء» ان ميقاتي ابلغ غوتيريش جهوزية لبنان للسير بتطبيق القرارات الدولية، بما في ذلك سائر مندرجات القرار 1701، ولكن بعد نجاح الضغوط بوقف الاعتداءات الاسرائيلية والتهديدات التي تطلق بين الحين والآخر بتوسيع الحرب على نحو ما هو حاصل في غزة.



ودعا ميقاتي «الدول الفاعلة» الى الضغط على اسرائيل لوقف تعدياتها على جنوب لبنان وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية، مجدداً «تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار 1701 وسائر القرارات الدولية، مطالباً بالضغط على اسرائيل لتطبيق القرار 1701».