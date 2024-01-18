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هل من مؤشرات تدل على أن هناك دعوة قريبة لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟

18
JANUARY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

بقي الوضع يتأرجح بين الترقب والمراوحة، الى درجة نقل عن رئيس المجلس النيابي تشخيصه للوضع في لبنان بأنه في «حالة إعياء شديد على كافة المستويات»، لا سيما الاقتصادية والمعيشية التي بلغت حد الجوع والكفر.. والحل بأيدينا اذا شئنا.


استعداد بري

وفي المحليات اليومية، نقل عن الرئيس بري استعداده لملاقاة اي تحرك خارجي، لا سيما تحرك اللجنة الخماسية من اجل اتمام الاستحقاق الرئاسي، نظراً لحاجة لبنان الى رئيس يتولى التفاوض، عندما تضع الحرب اوزارها..


لكن مصادر سياسية مطلعة قالت لـ«اللواء» أن ما من مؤشرات تدل على أن هناك دعوة قريبة لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فالمسألة لا تزال تشهد مراوحة على الصعيد الداخلي، في حين يسود الترقب لأي حراك جديد يخرق هذه المراوحة الممتدة منذ أشهر، لافتة إلى أن الحديث عن هذا الملف يتراجع أمام الأحداث في الجنوب.

 

وفهم من المصادر أن زيارة الموفدين من الخارج إلى لبنان ليست بالضرورة أن يكون محورها الاستحقاق الرئاسي، لأن هاجس توسع الحرب لا يزال هو الدافع الأساسي لأي تحرك سواء كان أميركيا أو فرنسيا أو غير ذلك.


وتحدثت المصادر ان أمام مجلس النواب والحكومة ملفات مالية وغيرها تتحول إلى ضاغطة مع مرور الوقت وتتطلب معالجتها، في الوقت الذي تلوح في الأفق مرحلة لن تخلو من الصعاب على صعيد ارتفاع الأسعار والانقسامات السياسية.

اللواء
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