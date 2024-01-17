مولوي بحث ونظيره القطري في التعاون الأمني وسبل تطويره

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التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وزير الداخلية القطرية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في مركز القيادة الوطني في الدوحة.

‏وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

وشكر مولوي لشيخ آل ثاني دعم قطر الدائم للبنان في المجالات كافة وبخاصة السياسية والأمنية، مؤكدًا أهمية التعاون لما فيه خير البلدين.‏

هذا وقام الوزير مولوي والوفد المرافق بزيارة لمركز قيادة أمن بطولة كأس أمم آسيا، حيث اطلعوا على سير العمل والخطط الأمنية المرسومة، وآلية التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية الرامية لتحقيق أمن وسلامة المشاركين في البطولة الآسيوية.