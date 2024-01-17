عطاالله: نداؤنا للمعنيين بالتحرك سريعاً لتفادي الأسوأ

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كتب عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطاالله عبر صفحته على منصة "اكس":

"بكل محبة ونية صافية، هل ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية، بيدخل ضمن الاختلاف بالسياسي والنكد والزواريب الداخلية؟ اليس الاحرى بكل الفعاليات المسيحية السياسية والروحية والثقافية والاقتصادية، انو يتفقوا على حد ادنى من الخطوط الحمر يلي ممنوع تجاوزها حرصاً على الوجود المسيحي في الشرق؟ شفنا تقلص هالوجود بالبلدان المجاورة، ما بيستاهل الموضوع لقاء جامع لكل المعنيين لنحد من الخسارة ولتحصين ما تبقى من المسيحيين في لبنان؟ وما بظن انو هيك لقاء بيزعج باقي الطوائف لانو الحفاظ على التنوع وحماية خصوصية كل فئة وتوازن القوى ايجابي لكل الاطراف ومصدر قوة للدولة. من التسعين لليوم، المسيحيين دفعوا اثمان غالية وأصبحوا مهمشين. اليوم نداؤنا للمعنيين بالتحرك سريعاً لتفادي الأسوأ"