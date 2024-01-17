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ضبط 175 صندوقاً من المعسل المهرب

17
JANUARY
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية ومنها عمليات التهريب (دخان، محروقات وغيرها)، كثفت القطعات المختصة إجراءاتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات للعمل على توقيف المتورطين بها.

بتاريخ 7-1-2024، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات في محلة العبدة، اشتبهت ببيك أب نوع "هينو" على متنه خزان معد لتعبئة الغاز، فعملت على ضبطه وتوقيف سائقه، وباستجلاء هويته تبيّن انه يدعى:

ق. م. (مواليد عام 1986، لبناني)
وقد عثرت بحوزته على هاتف خلوي ومبلغ مالي بالعملة السورية، وبتفتيش البيك أب تم ضبط /175/ صندوقاً من التبغ (معسل) مخبأة بطريقة محترفة في داخله.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بنقل الدخان والمعسل المهرّب وذلك بعد ان يستحصل عليها من منطقة البقاع بعد التنسيق مع شخص من الجنسية السورية، الى منطقة الضاحية الجنوبية وتسليمها لأحد الأشخاص في المحلة، وذلك لقاء مبلغ /350/ دولارًا أميركيًا، كما أضاف أنه يعمل في هذا المجال منذ حوالى العام بمعدل نقلتين الى /3/ نقلات في الأسبوع.

 

سلمت المضبوطات إلى إدارة حصر التبغ والتنباك.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف متورطين آخرين.

 

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