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"أرشيف تلفزيون لبنان"... بيان هام من مكاري

17
JANUARY
2024
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توجّه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري اليوم الأربعاء, بكتاب إلى وسائل الإعلام المرئية والمواقع الإلكترونية, طلب منهم الإلتزام التام والمطلق بنصوص قانون حماية الملكية الفنية والفكرية رقم 99/75 والإمتناع عن إستعمال أو بث أو نشر أو عرض أياً من الأعمال الإنتاجية العائدة والخاصة بأرشيف تلفزيون لبنان إلا بعد نيلهم الموافقة الخطية وإتباع الأصول المفروضة قانوناً وتأدية المتوجب، تحت طائلة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة بموجب القانون 99/75 لمنع الإعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، بالإضافة إلى التعويضات والغرامات المفروضة قانوناً محتفظين بحقوقنا كافة ولأي جهة كانت.

النص كاملا مرفق مع الصور 

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