التيار الوطني الحر يطلِق مركز الوساطة لحل الخلافات

A + A -

أطلق التيار الوطني الحر مركز الوساطة لحل الخلافات الداخلية بطريقة عصرية، في حضور رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل ونائبه للشؤون الإدارية غسان خوري ومدير المركز الدكتور أدونيس العكرة ونائب الرئيس للشؤون السياسية مارتين كتيلي، وحشد من الكوادر.

وقد لفتَ الوزير باسيل في كلمته إلى أهمية هذه الخطوة وإلى دلالتها في تقدم "التيار" بتطبيق هذه الوسيلة المعتمدة في حل الخلافات، وارتباطها بسعي "التيار" نحو حداثة العمل السياسي والحزبي.

ورأى خوري من جهته أنَّ إطلاق مركز الوساطة من شأنه تعزيز الثقة في داخل "التيار" وأنها خطوة سبّاقة، وتعبر عن السعي لإرساء جو من الإيجابية في العلاقات بين منتسبي "التيار".

وقد استعرض العكرة مسار الوصول إلى إطلاق هذا المركز والأسباب الموجبة، مشدداً على أنّ الهدف منه الحؤول دون تطور المنازعات وحلها في شكلٍ حُبّي.