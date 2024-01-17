بو حبيب استقبل ريزا : لن ينعم الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.

وأكد بو حبيب في خلال اللقاء انه "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، تبقى معالجة أزمة النزوح السوري في لبنان من أولويات الحكومة اللبنانية. لذلك نطلب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود الديبلوماسية والسياسية لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى سوريا. و لن تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، فالسلام الحقيقي او المستدام يكمن في تحقيق السلام في فلسطين.