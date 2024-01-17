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"اللحوم المجمدة تغزو الأسواق"... وتحذير!

17
JANUARY
2024
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أكد أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد, اليوم الاربعاء, في بيان أن "إستيراد المواشي الحية في العام 2023 كان أفضل بالمقارنة مع العام 2022"، مشيراً الى ان "الكميات المستوردة من المواشي الحية في العام 2023 وصلت الى ما بين 40 و 50% مقارنة بنسبة الإستيراد التي كانت عليها قبل الأزمة الإقتصادية التي يشهدها لبنان منذ 4 سنوات".

ولفت الى ان "إرتفاع في إستيراد اللحوم المثلجة والمبردة خصوصاً اللحم المثلج الهندي"، نَبَّه الى أن "اللحوم المجمدة تغزو الأسواق بكميات كبيرة وبشكل مخيف".

وفي إطار حديثه عن الجهود التي تبذلها وزارة الإقتصاد والتجارة لضبط الأسواق، قال عيد: "مع إحترامنا ومحبتنا لوزارة الإقتصاد إلا أن نتائج الجهود التي تبذلها محدودة، لأن مديرية حماية المستهلك تضم فقط 70 موظفاً، وهذا غير كافٍ أبداً لقمع المخالفات التي تحصل على كامل الاراضي اللبنانية".

وشدد على أن "قانون حماية المستهلك والغرامات التي يتم فرضها على المخالفين زهيدة، ما يسلّط الضوء على ضرورة الإسراع في تعديل القوانين بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وبالتالي إصدار إجراءات صارمة بحق المخالفين".

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