الحرارة تعود الى معدلاتها غدا وتتخطاها!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع احتمال امطار خفيفة صباحا خاصة شمال البلاد ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الأربعاء حيث يستقر تدريجيا مع ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الخميس والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ومن ثم تتخطاها نهاية الأسبوع .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

تنفي مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة في 20 الحالي و21 منه، وتدعو المواطننين الى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا بعد الظهر وبعض الامطار الخفيفة في المناطق الجبلية مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، حتى الفترة المسائية حيث يستقر الطقس تدريجيا.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع احتمال امطارخفيفة صباحا خاصة شمال البلاد ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، فيما ترتفع الحرارة على الجبال و في الداخل.

-الحرارة على الساحل من 14 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 11 درجة، في الداخل من 5 إلى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75%.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 20 درجة .

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6،42

-ساعة غروب الشمس: 16،54