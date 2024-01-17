مصادر ديبلوماسية: هناك جدّية اميركية في منع توسيع الحرب

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

اكّد أحد المسؤولين لـ«الجمهورية»، انّ «احتمالات الحرب الواسعة تبقى قائمة طالما انّ العدوان الاسرائيلي مستمر على غزة ولبنان»، فيما تحدثت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ«الجمهورية» عمّا سمّتها «جدّية اميركية في منع توسيع الحرب»، وكشفت جانباً من لقاء مع موفد اوروبي بارز قبل فترة ليست ببعيدة، اكّد خلاله الموفد المذكور على ما مفاده «أنّ الامور في المنطقة مضبوطة تحت سقف الخوف المتبادل بين كلّ اطراف الصراع، سواءً المنخرطين مباشرة بالأعمال الحربية، أو الدول الداعمة لهم من الخلف، من الإنزلاق إلى حرب إقليمية ليس في مقدور أيّ طرف فيها أن يقدّر حجم تداعياتها الكارثية وكذلك حجم الأضرار الذي ستلحقه ليس بمصالح دول المنطقة فحسب، بل على المستوى الدولي بصورة عامة.