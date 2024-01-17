استئناف الخدمات القنصلية السورية وافتتاح السفارة السعودية في سورية

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الوطن السورية: علمت «الوطن» أن افتتاح السفارة السعودية في دمشق سيتم قريباً، وأن التحضيرات لافتتاحها ستبدأ خلال الأيام القادمة على أن يتولى قائم بالأعمال رئاسة البعثة إلى حين تعيين سفير لخادم الحرمين الشريفين في سورية، الأمر الذي لن يستغرق وقتاً طويلاً حسب ما قاله مصدر دبلوماسي عربي بدمشق لـ«الوطن».

واستأنفت السفارة السورية في الرياض عملها فور وصول السفير أيمن سوسان واستلام مهامه، حيث عادت الخدمات القنصلية كالمعتاد، وبدأت بتقديم الخدمات للسوريين المقيمين في المملكة والبالغ عددهم قرابة المليون حسب الأرقام المتداولة.

ويجري تنظيم العمل القنصلي وفقاً لمنصة جرى إعدادها لتقديم الخدمات لجميع المراجعين من دون استثناء، حيث تستقبل السفارة يومياً قرابة الـ300 مراجع.