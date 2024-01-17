هوكشتاين جاء الى لبنان لإقناعه بالضغط على حزب الله من دون تقديم أي ضمانات

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشارت معلومات لـ«البناء» الى أن الموفد الأميركي هوكشتاين جاء الى لبنان لإقناعه بالضغط على حزب الله لوقف الجبهة الجنوبية، وتطبيق القرار 1701 من دون تقديم أي ضمانات أو مقابل للبنان ومن دون تحديد موعد لتوقف العدوان على غزة، على أن يطرح الأميركيون ملف الحدود الجنوبية وتثبيت حدود لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة بعد انتهاء الحرب في غزة.

ولفتت المعلومات الى أن طرح هوكشتاين غير منطقي وغير متوازن وقوبل برفض الحكومة اللبنانية وبطبيعة الحال حزب الله في كلام السيد نصرالله الأخير.